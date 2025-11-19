حزب‌الله در بیانیه‌ای تاکید کرد که دولت لبنان باید بداند که هرگونه نشان دادن نرمش، ضعف و تسلیم در برابر صهیونیست‌ها تنها بر توحش و زیاده‌خواهی آنها خواهد افزود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای جنایت هولناک شب گذشته رژیم صهیونیستی در اردوگاه عین‌الحلوه واقع در نزدیکی شهر صیدای لبنان را شدیدا محکوم کرد؛ حمله‌ای که منجر به شهادت ۱۳ فلسطینی و جراحت شمار زیادی از آنها شد.

حزب‌الله افزود که این حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به مکان حضور غیرنظامیان و کودکان بی‌گناه، جنایت جدیدی در پرونده سیاه و آکنده از ظلم و نسل‌کشی اشغالگران در حق مردم فلسطین، لبنان و منطقه است.

بر اساس این بیانیه، جنایت خونبار و تعدی وحشیانه مذکور صهیونیست‌ها، زیر پای گذاشتن حاکمیت آن و نقض آشکار توافق آتش‌بس و قطعنامه ۱۷۰۱ به شمار می‌رود، دشمن هر روز با تبانی آشکار و همکاری ننگین دولت حامی آمریکا و بلکه برنامه‌ریزی مشترک برای انجام این جنایات علیه لبنان و فلسطین به جنایات خود ادامه می‌دهد.

حزب‌الله تاکید کرد که ارکان دولت لبنان باید بدانند که هرگونه نشان دادن نرمش، ضعف و تسلیم در برابر این دشمن تنها بر توحش و زیاده‌خواهی آن خواهد افزود و بسنده کردن به واکنش‌هایی کمتر از سطح تجاوز موجب افزایش تجاوزات و کشتار‌های این رژیم خواهد شد.

مقاومت اسلامی لبنان در ادامه اظهار داشت که مسئولیت ملی ایجاب می‌کند که موضعی قاطع و یکپارچه در مقابله با جنایات صهیونیست‌ها و ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوزات آن با همه ابزار‌های ممکنی اتخاذ کنند که لبنان در اختیار دارد چرا که این، تنها ضامن برای ساقط کردن پروژه‌های دشمن و صیانت از حاکمیت و امنیت لبنان است.

حزب‌الله در پایان برای شهدای فلسطینی این حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به اردوگاه عین الحلوه طلب رحمت و برای مجروحان از خداوند متعال شفای عاجل مسالت کرد.

حمله صهیونیست‌ها به اردوگاه عین الحلوه در حالی است که دولت لبنان تاکنون هیچگونه واکنش عملی و یا حتی کلامی در حد برگزاری نشست هیات دولت و محکومیت آن از خود نشان نداده است.