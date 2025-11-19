پخش زنده
رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به توقیف بیش از ۳۲ هزار وسیله نقلیه در پارکینگهای استان از مالکان خواست نسبت به ترخیص اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۳۲ هزار و ۲۴۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در پارکینگهای سطح استان متوقف هستند.
سرهنگ همتیزاده با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در سال جاری افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو و یکهزار و ۲۳۵ دستگاه موتورسیکلت به پارکینگهای استان منتقل شدهاند. همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۸ وسیله نقلیه از پارکینگها ترخیص شده است.
وی به برخورد با تخلفات خاص نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه خودروهای شوتی ۲۳۴ مورد و در حوزه آلودگی صوتی ۳۵۰ مورد برخورد قانونی انجام شده که مجموعاً همه پارکینگهای استان را دربرمیگیرد.
سرهنگ همتیزاده از مالکان خودروها و موتورسیکلتهایی که وسیله نقلیهشان متوقف یا دچار مشکلات قضایی است خواست هرچه سریعتر به مراکز پلیس بهعلاوه ده، پلیس راهور مرکز استان و واحدهای شهرستانی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: با توجه به ورود فصل سرما و بارندگی، احتمال فرسودگی خودروها و موتورسیکلتهای متوقفشده وجود دارد، بنابراین توصیه میشود مالکان برای رفع مشکلات قضایی و تسهیل روند ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند. پلیس راهور نیز آمادگی دارد همکاری لازم را با شهروندان داشته باشد.