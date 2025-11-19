به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا استان خوزستان با کار اطلاعاتی یک دستگاه خودرو حامل پوشاک قاچاق را در محور هندیجان شناسایی و متوقف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۷۰۰ ثوب پوشاک قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی را کشف که کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان خاطر نشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قانونی داده شد.