به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم والیبال مهرگان نور، تنها نماینده مازندران در لیگ برتر، در نخستین بازی خود از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید سلیمانی اردکان میزبانش چادرملو را ۳ بر ۱ شکست داد.

مهرگان نور که در دومین فصل حضور خود در لیگ برتر والیبال مردان بازی می‌کند، با این پیروزی ۳ امتیازی در رده چهارم جدول رقابت‌ها قرار گرفت.

این پیروزی، آغاز مناسبی برای تیم مازندرانی در رقابت‌های لیگ برتر والیبال محسوب می‌شود.