به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،زهرا آبسوران مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان غربی گفت: حمایت‌های فرماندار ویژه مهاباد و مجموعه مسئولان موجب اجرای هرچه بهتر برنامه‌های کانون پرورش فکری در مهاباد شده و این امر هم زمینه شناسایی استعداد و ترغیب کودکان و نوجوانان به بروز خلاقیت می‌شود.

همچنین به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی از نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که موفق به کسب افتخارات بین المللی شده‌اند تجلیل شد.

این نوجوانان شامل برگزیدگان فراخوان بین المللی نقاشی در چین و برگزیده فراخوان بین المللی نقاشی در ژاپن هستند. همچنین از نوجوان مهابادی که جزو کتاب خوان‌های برتر در کشور است هم تجلیل شد.