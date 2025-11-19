پخش زنده
جانشین پلیس راه استان از یک سانحه رانندگی منجر به فوت در جاده بجنورد به شیروان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ پرویز رضایینسب گفت: ساعت ۱۶ عصر روز ۲۸ آبانماه، در کیلومتر ۵ محور بجنورد به شیروان و در محدوده یک کیلومتر قبل از منطقه باباامان، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که متأسفانه در این سانحه، راکب موتورسیکلت در دم جان خود را از دست داد.
وی افزود: بر اساس بررسی کارشناسان پلیس راه، علت تامهی تصادف بیاحتیاطی از سوی راننده سواری پژو ۴۰۵ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ مسیر تشخیص داده شده است.
سرهنگ رضایینسب ضمن ابراز تأسف از این حادثه ناگوار، از تمامی رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، در پیچها و معابر خارج از شهر با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا شاهد چنین سوانح تلخ و جبرانناپذیری نباشیم.