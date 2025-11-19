به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان رقابت‌های بسکتبال ۳ نفره مردان بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان تیم ملی ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو در مرحله نیمه‌نهایی مقابل بحرین قرار گرفت و در یک بازی نزدیک و نفس گیر با نتیجه ۲۱ به ۱۸ حریف را از پیش رو برداشت و راهی دیدار پایای مسابقات شد.

تیم ملی با این پیروزی ارزشمند، حالا باید در دیدار نهایی مقابل مصر قرار بگیرد.