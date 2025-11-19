پخش زنده
تیم ملی بسکتبال ۳ نفره مردان ایران در مرحله نیمه پایانی بازیهای همبستگی اسلامی با ارائه نمایشی هماهنگ و پرقدرت، بحرین را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان رقابتهای بسکتبال ۳ نفره مردان بازیهای همبستگی اسلامی، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان تیم ملی ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو در مرحله نیمهنهایی مقابل بحرین قرار گرفت و در یک بازی نزدیک و نفس گیر با نتیجه ۲۱ به ۱۸ حریف را از پیش رو برداشت و راهی دیدار پایای مسابقات شد.
تیم ملی با این پیروزی ارزشمند، حالا باید در دیدار نهایی مقابل مصر قرار بگیرد.