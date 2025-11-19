پخش زنده
تیم والیبال شهداب یزد در نخستین هفته از لیگ برتر کشور در دیداری خانگی تیم والیبال استقلال گنبد را سه بر صفر شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در این دیدار که از ساعت ۱۶ امروز (چهارشنبه) در سالن شاهدیه یزد آغاز شد، تیم شهداب در سه ست متوالی به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰ بر تیم استقلال گنبد غلبه کرد.
قضاوت این دیدار بر عهده کیوان عابدزاده، سعید واعظی و مهدی نویدی نو به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک بود و همچنین ناظران این مسابقه نیز محمد ابراهیمزاده و احمد سرمست بودند.
سی و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران با حضور تیمهای پیکان تهران، طبیعت، پاس گرگان، شهداب یزد، چادر ملوی اردکان، صنعتگران امید، رازین پلیمر، سایپا تهران، مس رفسنجان، استقلال گنبد، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، مهرگان نور و فولاد مبارکه سپاهان برگزار میشود.
بر اساس مقررات و تصمیم فدراسیون والیبال در فصل جدید لیگ برتر مردان ایران در دور مقدماتی این دوره از رقابتها، تیمها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه میدهند و سپس هشت تیم برتر راهی مرحله پلیآف خواهند شد.
در لیگ برتر امسال، دیدارهای مرحله گروهی بعد از ۲۶ هفته به پایان میرسد و هشت تیم برتر به مرحله پلیآف صعود میکنند و تیمهای پیروز ۲ مسابقه از سه دیدار، به مرحله بعدی راه خواهند یافت و در این مرحله تیمهای اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم به رقابت میپردازند.
در مرحله دوم پلیآف تیمهای برنده مرحله نخست، در سه دیدار به مصاف هم خواهند رفت تا تیمهای پیروز در ۲ مسابقه به فینال صعود کنند. مسابقات لیگ برتر مردان تا پایان ماه جاری آغاز که زمان دقیق و برنامه مسابقات اعلام میشود.