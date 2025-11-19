روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت: موضوع فرار مغز‌ها از انگلیس، فراتر از آمار پیشین است و این روند، کاملا شتاب گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه ایندیپندنت می‌افزاید: آمار مهاجرت از انگلیس به حد نصابی جدید رسید و در مقایسه با برآورد پیشین، اکنون شمار بیشتری از شهروندان این کشور، مهاجرت می‌کنند در حالی که قبلا براورد می‌شد در سال گذشته، ۱۸۹ هزار شهروند انگلیسی، کشورشان را ترک کنند، اما مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد پارسال، ۲۵۷ هزار انگلیسی، مهاجرت کردند.

ایندیپندنت نوشت: کارشناسان جمعیت و سیاستمداران انگلیسی درباره "فرار مغزها" از این کشور هشدار می‌دهند، به ویژه مهاجرت نیرو‌های کارآفرین، از جمله پزشکان و میلیونر‌ها از انگلیس، نگران کننده شده است.

ایندیپندنت مالیات‌های فراوان، افزایش کم سابقه هزینه‌های انرژی و تولید، کمبود دستمزد‌ها در انگلیس، مبلغ زیاد اجاره املاک و کاهش سطح خدمات اجتماعی و کیفیت زندگی و کیفیت بهتر زندگی در خارج از انگلیس را از جمله علل مهاجرت مردم از این کشور اعلام کرد.