با وجود بارشهای چند روز اخیر، ورودی آب به سد مهاباد همچنان صفر گزارش شده و وضعیت مخزن سد نسبت به سال گذشته کاهش قابلتوجهی دارد. طبق اعلام مسئولان، حجم فعلی آب سد مهاباد ۱۳ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،نشانههای بهجا مانده از سالهای گذشته در بدنه سد، بهخوبی نشان میدهد که تراز آب در سالهای پیشین در چه سطحی قرار داشته است.
«کاک خالد» و دیگر ساکنانی که سالهاست زندگیشان با جریان آب سد مهاباد گره خورده، میگویند کاهش محسوس ارتفاع آب در مخزن سد، در جریان روزمره مردم نیز اثر گذاشته است.
بهگفته خالید رحمانی، مدیر امور منابع آب مهاباد، تراز امروز سد ۱۳۳۹ متر است، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴۲ متر بود.
او میگوید: نسبت به سال گذشته با کاهش سهمتری ارتفاع آب مواجه هستیم. این در حالی است که فاصله تراز فعلی با میانگین طبیعی حدود ۲۰ متر است. اکنون ورودی آب سد صفر است و نسبت به سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش حجم مخزن داریم؛ سال گذشته در این زمان حجم آب مخزن به ۶۰ میلیون مترمکعب میرسید.
در این شرایط، برخی از شهروندان مهاباد برای طلب بارش و بهبود وضعیت منابع آبی، نماز باران اقامه کردند.
کارشناسان تأکید میکنند: در چرخه مدیریت مصرف آب، هر شهروند با هر سن و شغل و جایگاهی، مسئولیتی بر عهده دارد و رعایت الگوی مصرف میتواند نقش مهمی در عبور از شرایط کمآبی داشته باشد.