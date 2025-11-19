وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: در مهر و آبان روند ورود گردشگران، از تراز منفی ۵۲ درصد به مثبت ۱۰ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید رضا صالحی‌امیری در حاشیه افتتاح مجتمع گردشگری گلابر در شهرستان ایجرود استان زنجان در گفتگو با خبرنگاان گفت : تراز گردشگری خارجی کشور که در میانه سال تحت‌تأثیر تحولات منطقه کاهش یافته بود، در مهر و آبان با بازگشت به رشد مثبت، از تراز منفی ۵۲ درصد به مثبت ۱۰ درصد رسید .

وی افزود : تعداد گردشگران ورودی به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است و این ارقام نشان‌دهنده روند مثبت و روبه‌رشد گردشگری ایران است.

گزارش آماری از وضعیت گردشگری کشور

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به وضعیت گردشگری ایران گفت: امروز ۱.۶ میلیون نفر در بخش گردشگری اشتغال دارند و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ۵ درصد است. سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند.

ایران امن است؛ فاصله روایت واقعی با تبلیغات غربی

صالحی امیری با رد فضاسازی رسانه‌های غربی درباره تصویر ایران افزود : تبلیغات ابررسانه‌های غرب با واقعیت ایران هیچ نسبتی ندارد. ایران، زنجان و همه استان‌ها امن‌اند و گردشگران پس از حضور در کشور، این امنیت را به‌روشنی درک می‌کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به مردم استان، زنجان را ، استانی با ظرفیت‌های ممتاز در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی» توصیف کرد.

وی گفت : زنجان نگین درخشان گردشگری ایران است و شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به مقصد برتر گردشگری داخلی و خارجی را دارد.

صالحی امیری در تشریح اهمیت مجموعه جدید گردشگری افزود : مجتمع گردشگری گلابر با مساحت حدود ۱۶ هکتار در کنار سد، یک فضای جذاب تفریحی، ورزشی و اقامتی ایجاد کرده است و در صورت معرفی درست، می‌تواند به یکی از انتخاب‌های اصلی گردشگران تبدیل شود. چنین پروژه‌ای باید در سراسر استان تکثیر شود.

تاکید بر توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، اولویت وزارتخانه در زنجان را توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران دانست و گفت: با همکاری مدیران استان، استاندار و نمایندگان، تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاران بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری به استان بیاوریم. زنجان ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد و هر سرمایه‌گذاری در این استان با بازگشت مناسب مالی همراه است.

محوریت زنجان در برنامه پنج‌ساله

صالحی امیری با اشاره به سیاست دولت آقای پزشکیان افزود : گسترش زیرساخت‌های گردشگری برای مردم ایران و گردشگران جهانی سیاست قطعی دولت است. زنجان یکی از استان‌های اصلی برنامه پنج‌ساله گردشگری خواهد بود و در شورای اداری استان و دیدار با مسئولان و نمایندگان، جزئیات آن را پیگیری می‌کنیم.