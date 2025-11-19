پخش زنده
به مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی در مراسمی از مروجان فرهنگ کتابخوانی و کتابداران استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجتالاسلام و المسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با اشاره به درگذشت محمد فاضلی نویسنده و پژوهشگر خوشنام سقزی، بر لزوم معرفی چنین مفاخری تأکید کرد.
افزایش آمار جمعیت کتابخوان استان، تشویق به افزایش اعضای کتابخانهها و کتابخوانی خانوادگی از دیگر مواردی بود که حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی خواستار اجرای آن شد.
ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم در این مراسم با بیان جایگاه ویژه مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در ایران گفت: باید تلاش شود تا روح دانایی و کتابخوانی با گسترش فضای مجازی به حاشیه نرود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان هم اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵ کتابخانه مشارکتی با ۴۵ هزار عضو در استان فعال است.
حسنی خونسار افزود: در طول یکسال گذشته ۲ کتابخانه در روستای سرابقامیش و حسینآباد سنندج افتتاح و سه کتابخانه دیگر نیز در بیجار و روستای آرندان در حال آمادهسازی است.