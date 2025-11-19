پخش زنده
تیم پسران ایران در جایگاه پنجم و دختران کشورمان در جایگاه نهم رقابتهای فوتسال قهرمانی دانشآموزی جهان به میزبانی برزیل جای گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای فوتسال قهرمانی جهان دانش آموزی در برزیل در حال برگزاری است و امروز چهارشنبه ۲۸ آبان دختران دانش آموز کشورمان به مصاف تیم کرواسی رفتند که در پایان این رقابت تیم ملی دختران دانش آموز با نتیجه ۳ بر ۲ حریف را شکست داد و در جایگاه نهم جهان قرار گرفت.
گلهای ایران را کیخا، آیلین نامدار و شیدا چهارمحالی به ثمر رساندند.
همچنین در بخش پسران دانش آموز نیز تیم ملی پسران ایران در آخرین دیدار خود امروز چهارشنبه به مصاف تیم مجارستان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ برابر این تیم به برتری رسید و در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت. گلهای ایران را کیارش محمدی و محمدجواد رسولزاده به ثمر ساندند.