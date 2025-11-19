جوان مهابادی که روزی توان خرید ابتدایی‌ترین تجهیزات آشپزی را نداشت، امروز با پشتکار و تلاش توانسته رویای دیرینه‌اش را به واقعیت تبدیل کند و برای بیش از ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،گاهی موفقیت از دل نداشته‌ها آغاز می‌شود؛ از همان روز‌هایی که تنها یک قابلمه و یک اجاق گاز کوچک تمام دارایی مردی بود که بعد‌ها مزد باور و اراده‌اش را چشید.

بهزاد شکره‌پور، کارآفرینی که سال‌ها پیش مسیرش را از دل سختی‌ها آغاز کرد، می‌گوید: مشکلات فراوان باعث نشد از علاقه‌اش دست بکشد و هر مرحله از مسیر برای او درسی از ایستادگی بود.

امروز رؤیا‌های کاک بهزاد رنگ واقعیت گرفته است؛ مجموعه‌ای که زمانی تنها یک اتاق کوچک بود، حالا به محل کار و درآمدزایی برای بیش از ۲۰ نفر تبدیل شده است. کارکنانی که هر یک از تأثیر این کسب‌وکار در زندگی‌شان می‌گویند.

شکره‌پور معتقد است علاوه بر تلاش فردی، حمایت خانواده و اطرافیان چاشنی اصلی رونق کسب‌وکار او بوده است.

او می‌گوید به پشتوانه همین حمایت‌هاست که توانسته مجموعه‌ای ایجاد کند که دست‌پخت‌های خانگی و سالمش امروز مهمان سفره بسیاری از خانواده‌های مهابادی است.

در پایان، مشتریانی که از کیفیت و طعم غذا‌های این مجموعه رضایت دارند، کار او را نمونه‌ای موفق از کارآفرینی محلی می‌دانند.

کاک بهزاد امروز تنها صاحب یک مجموعه موفق نیست؛ او الگویی است برای جوانانی که رویاهایشان را جدی می‌گیرند و برای رسیدن به آنها دست از تلاش برنمی‌دارند.