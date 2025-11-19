پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که دستگاههای دیالیز نیازمند تعمیر یا تعویض است، گفت: خیرین و دانشگاه علوم پزشکی برای رفع این مشکل، پای کار بیایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام و المسلمین الله نور کریمی تبار در بازدید از بخش دیالیز بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام گفت: به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی، دو تخت دیالیز به بخش بیمارستان مصطفی اهداء شد و قرار است؛ پویشی از سوی خیرین برای خرید دستگاههای دیالیز برگزار شود.
مدیر بیمه سلامت استان نیز گفت: در حوزه حمایتهای مالی، بیمههای پایه و بیمه خدمات سلامت، کمکهایی در قالب هزینههای درمانی و رفت و آمد بیماران ارائه میشود.
بیماران دیالیزی باید به طور متوسط؛ سه روز در هفته و هر روز، چهار ساعت زیر دستگاه باشند، که این وضعیت بر زندگی و معیشت آنها تأثیرگذار است.
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام گفت: در حال حاضر ۳۹۸ بیمار دیالیز و پیوندی در استان مورد حمایت این انجمن هستند.
محمدرضا کیخاوندی اظهار کرد: آمار بیماران دیالیزی ایلام شامل ۲۴۳ نفر و بیماران پیوندی ۱۵۵ نفر است که با توجه به میزان بالای ابتلا به دیالیز در استان؛ بایستی اقدامات پیشگیرانه انجام شود.