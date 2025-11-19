هم‌زمان با روز جهانی نوزادان نارس، متخصصان و فعالان حوزه سلامت بر اهمیت مراقبت‌های دوران بارداری و رسیدگی ویژه به نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا می‌آیند تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ بارداری طبیعی حدود ۴۰ هفته طول می‌کشد و نوزادی که در هفته ۳۷ یا زودتر متولد شود، نارس محسوب می‌شود.

به گفته متخصصان، زایمان زودرس می‌تواند دلایل مختلفی از جمله عفونت‌های دوران بارداری، دیابت بارداری، فشار خون بالا و برخی بیماری‌های مادر یا حتی مشکلات مربوط به جنین داشته باشد.

روند تولد نوزادان نارس در سال‌های اخیر افزایشی بوده و همین موضوع بار قابل توجهی بر سیستم درمانی کشور تحمیل می‌کند.

پزشکان تأکید می‌کنند که زایمان زودرس قابل پیشگیری است؛ به شرط آنکه مادران در دوران بارداری تحت مراقبت مستمر قرار گیرند، آزمایش‌ها و سونوگرافی‌های دوره‌ای را انجام دهند و توصیه‌های پزشکی را جدی بگیرند. طبق اعلام متخصصان، نوزادانی که بعد از هفته ۲۸ بارداری به دنیا می‌آیند، در صورت انتقال به مراکز مجهز و دریافت مراقبت‌های کامل، شانس بیشتری برای بقا و کاهش عوارض نارسی دارند.