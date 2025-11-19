به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و حضور گسترده نوجوانان در فضای مجازی، ارتقای سواد رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی درباره پیامد‌های استفاده نادرست از این فضا، بیش از گذشته اهمیت یافته است.

در همین راستا، این نشست آموزشی تلاش داشت تا نگاه نوجوانان را نسبت به نحوه استفاده از فضای مجازی بازتعریف کرده و آنان را به سمت استفاده‌ای ایمن، مسئولانه و هدفمند هدایت کند.

کارشناسان حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این همایش، بر مدیریت زمان حضور در فضای مجازی، شناخت تهدید‌های سایبری و ضرورت آگاه‌سازی مداوم خانواده‌ها و نوجوانان تأکید کردند.

در ادامه، ابوبکر مامندی، کارشناس مشاوره و مددکار اجتماعی، درباره اثرات روانی و اجتماعی حضور بی‌ضابطه در شبکه‌های اجتماعی نکاتی را مطرح کرد.

از دیگر موضوعات این کارگاه، معرفی شیوه‌ها و راه‌های ارتباط با مرکز اورژانس اجتماعی و خدمات حمایتی این مرکز بود که توسط ئه‌وین علی‌پور، کارشناس اورژانس اجتماعی تشریح شد.

در بخش پرسش و پاسخ، نوجوانان حاضر نیز دغدغه‌ها، مسائل و تجربیات خود را درباره حضور در فضای مجازی با کارشناسان در میان گذاشتند و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند.

این همایش در پایان، بر ضرورت تداوم برنامه‌های آموزشی مرتبط با سواد رسانه‌ای به‌ویژه برای نسل جدید تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند نوجوانان و جوانان را در برابر آسیب‌های فضای مجازی آگاه‌تر و توانمندتر سازد.