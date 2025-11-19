در این بازدید، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بندری مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی بین گیلان و جمهوری داغستان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، عصر امروز عبدالمسلم عبدالمسلم‌اف نخست‌ وزیر جمهوری داغستان روسیه به همراه هادی حق‌شناس از بندر کاسپین بازدید کردند.

در این بازدید، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بندری مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی بین استان گیلان و جمهوری داغستان تأکید کردند.

همچنین راهکار‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دریای خزر و تقویت تعاملات منطقه‌ای مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت.