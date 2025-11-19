افتتاح مجتمع آبرسانی به دو روستای شهرستان صالحآباد با ۲۲ میلیارد تومان هزینه
مجتمع آبرسانی به دو روستای «درازآب و آزاد ده» شهرستان مرزی صالحآباد با ۲۲ میلیارد تومان هزینه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، این طرح با هدف تأمین پایدار آب شرب بیش از سه هزار و ۴۶۰ نفر از ساکنان منطقه ، با همکاری اداره آب و فاضلاب و قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه افتتاح شد.
سرپرست اداره آب و فاضلاب شهرستان صالحآباد گفت: این طرح با هدف رفع مشکل کمبود آب و افزایش ضریب پایداری تأمین آب شرب این روستاها اجرا شده است.
سیدمحمداصغری افزود: در قالب این طرح ۱۳ هزار و ۷۰۰ متر لولهگذاری خط انتقال و ساخت ۲۰ باب حوضچه شیرآلات و یک باب اتاقک سر چاه انجام شد.
وی ادامه داد: عملیات حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق به عمق ۱۷۰ متر و برقرسانی کامل به چاه نیز از دیگر اقدامات صورتگرفته در این طرح است.
سرپرست اداره آبفا ی صالح آباد با بیان اینکه این طرح نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مردم منطقه دارد، اظهار داشت: با بهرهبرداری از این طرح، مشکل کمبود آب شرب در روستاهای آزادده، درازاب علیا و درازاب سفلی که مجموعاً ۹۴۶ خانوار و ۳۴۶۰ نفر جمعیت را دربرمیگیرد، برطرف شد و پایداری شبکه آبرسانی بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
وی ضمن قدردانی از قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه افزود: این طرح نمونهای موفق از همافزایی و مشارکت میان دستگاههای اجرایی و نهادهای جهادی است و قطعاً ثمرات آن در بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه نمود خواهد داشت.