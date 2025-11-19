به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی که ۶ کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار شد و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه پایانی راه پیدا کرد. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار نهایی صعود کرد. ملی پوش سنگین وزن ایران در دیدار پایانی بار دیگر به مصاف محمد عبدالطیف از مصر رفت و با نتیجه ۹ بر صفر و ضربه فنی از این حریف گذر کرد و به نشان طلا دست پیدا کرد.