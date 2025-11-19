آب‌وخاک مرغوب آزادتپه، این روستا را به یکی از پایه‌های جهش تولید و باغداری نوین در منطقه تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ محصول انار آزادتپه بخش کمالان شهرستان علی آبادکتول که از دل باغ‌های پربار راهی بازار می‌شود، امروز به جرقه‌ای برای بهبود اقتصاد روستا بدل شده است.

در کنار این مزیت‌ها، فعالیت واحد‌های صنایع تبدیلی نیز رشد چشمگیری داشته و نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان ایفا می‌کند.

به‌کارگیری روش‌های باغداری نوین در این زمین‌های حاصلخیز، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه، اشتغال و رونق واقعی آزادتپه ایجاد کرده است.