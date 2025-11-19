وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در سفر به زنجان گفت: در مهر و آبان روند ورود گردشگران، از تراز منفی ۵۲ درصد به مثبت ۱۰ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: در مهر و آبان روند ورود گردشگران، از تراز منفی ۵۲ درصد به مثبت ۱۰ درصد رسید.

سید رضا صالحی‌امیری در حاشیه افتتاح مجتمع گردشگری گلابر در شهرستان ایجرود استان زنجان در گفت‌و‌گو با خبرنگاان گفت: تراز گردشگری خارجی کشور که در میانه سال تحت‌تأثیر تحولات منطقه کاهش یافته بود، در مهر و آبان با بازگشت به رشد مثبت، از تراز منفی ۵۲ درصد به مثبت ۱۰ درصد رسید.

وی افزود: شمار گردشگران ورودی به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است و این ارقام نشان‌دهنده روند مثبت و روبه‌رشد گردشگری ایران است.

گزارش آماری از اوضاع گردشگری کشور

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به وضعیت گردشگری ایران گفت: امروز ۱.۶ میلیون نفر در بخش گردشگری اشتغال دارند و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ۵ درصد است. سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند.

ایران امن است؛ فاصله روایت واقعی با تبلیغات غربی

صالحی امیری با رد فضاسازی رسانه‌های غربی درباره تصویر ایران افزود: تبلیغات ابررسانه‌های غرب با واقعیت ایران هیچ نسبتی ندارد. ایران، زنجان و همه استان‌ها امن‌اند و گردشگران پس از حضور در کشور، این امنیت را به‌روشنی درک می‌کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به مردم استان، زنجان را، استانی با ظرفیت‌های ممتاز در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی» توصیف کرد.

وی گفت: زنجان نگین درخشان گردشگری ایران است و شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به مقصد برتر گردشگری داخلی و خارجی را دارد.

صالحی امیری در تشریح اهمیت مجموعه جدید گردشگری افزود: مجتمع گردشگری گلابر با مساحت حدود ۱۶ هکتار در کنار سد، یک فضای جذاب تفریحی، ورزشی و اقامتی ایجاد کرده است و در صورت معرفی درست، می‌تواند به یکی از انتخاب‌های اصلی گردشگران تبدیل شود. چنین طرحی باید در سراسر استان تکثیر شود.

تاکید بر توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، اولویت وزارتخانه در زنجان را توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران دانست و گفت: با همکاری مدیران استان، استاندار و نمایندگان، تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاران بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری به استان بیاوریم. زنجان ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد و هر سرمایه‌گذاری در این استان با بازگشت مناسب مالی همراه است.

محوریت زنجان در برنامه پنج‌ساله

صالحی امیری با اشاره به سیاست دولت آقای پزشکیان افزود: گسترش زیرساخت‌های گردشگری برای مردم ایران و گردشگران جهانی سیاست قطعی دولت است. زنجان یکی از استان‌های اصلی برنامه پنج‌ساله گردشگری خواهد بود و در شورای اداری استان و دیدار با مسئولان و نمایندگان، جزئیات آن را پیگیری می‌کنیم.