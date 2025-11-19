پخش زنده
آمریکا و عربستان سعودی، همزمان با سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن، یک توافق «تاریخی» چند میلیارد دلاری برای همکاری در حوزه انرژی هستهای غیر نظامی امضا کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، این توافق در دیدار محمد بنسلمان با رئیسجمهور آمریکا نهایی شد و وزارت انرژی آمریکا آن را «روز تاریخی برای دو کشور» توصیف کرد.
توافق جدید که «بیانیه مشترک تکمیل مذاکرات همکاری هستهای غیرنظامی» نام دارد، چارچوب حقوقی یک شراکت چند ۱۰ ساله و چند میلیارد دلاری در حوزه انرژی هستهای ایجاد کرده و شرکتهای آمریکایی را به عنوان طرفهای ترجیحی برنامه هستهای غیرنظامی عربستان تعیین میکند.
دولت آمریکا این توافق را گامی راهبردی برای تقویت نفوذ واشنگتن در منطقه خلیج فارس و ایجاد توازن در برابر ایران، روسیه و چین ارزیابی میکند؛ اقدامی که همچنین میتواند وابستگی آمریکا به اورانیوم غنیشده روسیه را کاهش دهد.
نشریه نیوزویک در این باره نوشت: ولیعهد عربستان سعودی در جریان این سفر چند امتیاز مهم از دولت ترامپ دریافت کرده است؛ از جمله اعلام موقعیت «متحد اصلی غیرناتو» برای ریاض و صدور مجوز فروش جنگندههای پیشرفته «اف-۳۵» به عربستان.
ترامپ اعلام کرده عربستان حداقل ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایهگذاری خواهد کرد و بنسلمان نیز گفته این رقم تا یک تریلیون دلار افزایش مییابد.
این نشریه اضافه کرد: ریاض سالها در پی انعقاد چنین توافقی بوده و مذاکرات اولیه در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ آغاز شد، اما اختلافات بر سر تضمینهای عدماشاعه موجب توقفهای طولانیمدت شده بود؛ برخی قانونگذاران آمریکایی نسبت به احتمال حرکت عربستان بهسمت سلاح هستهای هشدار داده بودند.
در ادامه آمده است، عربستان قصد دارد یک صنعت هستهای غیرنظامی برای تنوعبخشی به سبد انرژی خود و حمایت از برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» ایجاد کند، هر چند هنوز هیچ نیروگاه هستهای فعال در این کشور وجود ندارد.
ولیعهد سعودی نیز در نشست خبری مشترک با ترامپ پیشنهاد کرده است برای کمک به حلوفصل بنبست میان آمریکا و ایران نیز نقشآفرینی کند، در حالی که ترامپ مدعی شد «ظرفیت هستهای ایران را از بین بردهایم».
وزیر انرژی آمریکا تأکید کرده این توافق با تعهدات سختگیرانه عدماشاعه همراه است و هدف آن «گسترش شراکت، انتقال فناوری هستهای آمریکایی و تبدیل خاورمیانه از منطقهای درگیر به منطقهای متمرکز بر تجارت» است.
نیوزویک همچنین نوشت: این توافق نخستین گام در مسیر همکاری هستهای گستردهتر میان دو کشور است و راهاندازی برنامه هستهای غیرنظامی عربستان میتواند پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی برای موازنه قدرت منطقهای داشته باشد.