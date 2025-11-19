پخش زنده
ستاد انتخابات کشور در ابلاغیهای رسمی اعلام کرد که اعضای هیأتمدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری در صورت تمایل به نامزدی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، باید پیش از آغاز ثبتنام از سمت خود استعفا دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری گیلان و دبیر ستاد انتخابات استان، با اعلام این خبر گفت: بر اساس ابلاغ ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای هیأتمدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول ماده (۴۱) قانون انتخابات شوراها هستند و ادامه مسئولیت آنان مانع ثبتنام در انتخابات خواهد بود.
محمدرضا محسنی افزود: این تصمیم به استناد نامه شماره ۱۶۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات کشور و همچنین نامه شماره ۷۸۶۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اتخاذ شده است.
به گفته وی، متقاضیان باید پیش از آغاز فرایند ثبتنام نسبت به ارائه استعفای رسمی اقدام کنند.