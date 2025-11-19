گروه "دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد" با صدور بیانیه‌ای ویژه، ضمن ابراز نگرانی عمیق از استقرار بی‌سابقه نظامیان و تجهیزات جنگی آمریکا در دریای کارائیب، همبستگی خود را با کارکاس اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، گروه "دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد" با صدور بیانیه‌ای ویژه، ضمن ابراز نگرانی عمیق از استقرار بی‌سابقه نظامیان و تجهیزات جنگی آمریکا در دریای کارائیب، هشدار داد، واشنگتن با پرونده‌سازی و طرح اتهامات دروغین مشابه سناریوی "سلاح‌های کشتار جمعی عراق"، به دنبال ایجاد بهانه‌ای برای تجاوز نظامی به ونزوئلا است.

گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای شدیداللحن، اقدامات خصمانه و تهدیدات فزاینده دولت ایالات متحده علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را به شدت محکوم کرد و همبستگی قاطع خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام کرد.

در این بیانیه که در واکنش به آرایش جنگی بی‌سابقه آمریکا در دریای کارائیب صادر شده، آمده است: استقرار بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، USS Gerald R. Ford، به همراه گروه ضربت آن و بیش از ۱۵ هزار سرباز در چارچوب عملیات موسوم به "نیزه جنوب"، یک آرایش نظامی تهاجمی است که از زمان تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ در منطقه مشاهده نشده است.

این گروه همچنین به رزمایش‌های نظامی تحریک‌آمیز تفنگداران دریایی آمریکا در چند کیلومتری مرز‌های ونزوئلا اشاره کرده و آن را تشدید نگران‌کننده مانور‌های خصمانه واشنگتن در منطقه‌ای دانسته که پیش از این نیز میزبان بیش از ۷۶ پایگاه نظامی آمریکایی بوده است.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این بیانیه، افشای تلاش دولت آمریکا برای ایجاد یک بهانه حقوقی ساختگی جهت حمله به ونزوئلا است و گروه دوستان منشور ملل متحد با اشاره به یک یادداشت طبقه‌بندی‌شده وزارت دادگستری آمریکا فاش کرد، واشنگتن قصد دارد با معرفی دروغین ماده مخدر فنتانیل به عنوان یک تهدید بالقوه سلاح شیمیایی، تجاوز نظامی به ونزوئلا را توجیه کند.

در بیانیه تأکید شده است: این دستکاری بدبینانه، پژواکی زننده و خطرناک از روایت‌های ساختگی است که برای توجیه جنگ‌های تجاوزکارانه گذشته، مانند بهانه سلاح‌های کشتار جمعی ناموجود در عراق، استفاده شد و تلاش برای تحمیل روایتی از تهدید سلاح شیمیایی به ونزوئلا، که هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد، یک پرونده‌سازی عمدی برای ایجاد درگیری و نشانه‌ای روشن از نیات خصمانه است.

گروه دوستان منشور ملل متحد همچنین تهدیدات مقامات عالی‌رتبه آمریکا علیه رئیس‌جمهور و دولت ونزوئلا و صدور مجوز رسمی به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) برای انجام عملیات‌های مرگبار در آمریکای لاتین را با شدیدترین لحن محکوم کرد، این گروه تلاش برای برچسب‌زنی غیرقانونی به دولت مشروع ونزوئلا به عنوان سازمان تروریستی خارجی را نیز بخشی از پازل توجیه حمله نظامی دانست.

این گروه در پایان ضمن تأکید بر همبستگی تزلزل ناپذیر خود با دولت و ملت ونزوئلا، بر حق مسلم مردم این کشور برای تعیین سرنوشت خود بدون هرگونه دخالت خارجی، خرابکاری، اجبار یا تهدید نظامی تأکید کرد.