پخش زنده
امروز: -
گزارش وزارت راه و شهرسازی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد روند تأمین مصالح، تسهیل خدمات و توسعه زیرساختها در طرحهای حمایتی مسکن سرعت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی از اجرای مواد ۱۳ تا ۲۵ قانون جهش تولید مسکن، ۷۰ هزار تن میلگرد به طرح های حمایتی اختصاص یافته است.
در اجرای ماده ۱۴، شهرداریها برای صدور پروانه ساخت در طرحهای حمایتی، ۳۰ درصد تخفیف را به صورت گسترده اعمال کردهاند.
بر اساس تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی، مهندسان داوطلب طراحی و نظارت در طرح نهضت ملی مسکن تنها نیمی از حقالزحمه معمول را دریافت میکنند.
وزارت نیرو، صندوق ملی مسکن و سازمان برنامه هرکدام یکسوم هزینه انشعابات و زیرساختهای زیربنایی این پروژهها را تأمین کردهاند.
صندوق ملی مسکن تاکنون ۱۲ همت برای آمادهسازی و ایجاد خدمات روبنایی و زیربنایی هزینه کرده است.
در حوزه معاملات، سامانه خودنویس با ۱۰ میلیون کاربر، ثبت ۲.۹ میلیون قرارداد اجاره و ۱۷۵ هزار قرارداد خرید و فروش را ثبت کرده است.
روزانه حدود ۱۰ هزار قرارداد در این سامانه تکمیل و کدرهگیری برای آنها صادر میشود.
وزارت راه شرط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را ثبت قرارداد و اخذ کدرهگیری از سامانه قرار داده است.
تا کنون پنج گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن منتشر شده و دستورالعمل طراحی طرحهای حمایتی نیز ابلاغ شده است.
در بخش مسکن نیروهای مسلح نیز بیش از ۵۴ هزار واحد تحویل و بیش از ۱۴۰ هزار واحد در حال ساخت است.