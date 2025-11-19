به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی ونهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، یزد، گرگان، اردکان، تهران(دو مسابقه) و اسلامشهر آغاز شد.

لیگ برتر والیبال مردان ایران امسال با مراسم ویژه و یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت یاد و خاطره ستاره فقید والیبال ایران زنده‌یاد صابر کاظمی آغاز شد تا یاد و خاطره یکی از تاثیرگذارترین و ارزنده‌ترین چهره‌های والیبال ایران زنده بماند.

نتایج کامل هفته نخست لیگ برتر والیبال مردان

تیم‌های شهرداری ارومیه، پیکان تهران، شهداب یزد، مس رفسنجان، مهرگان نور، فولاد سیرجان و طبیعت در دیدارهای هفته نخست لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل هفت بازی به قرار زیر است:

فولاد سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان در ابتدای این دیدار از ترکیب امیرحسین توخته، اسماعیل مسافر، امیرحسین ساداتی، علی رمضانی (کاپیتان)، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) استفاده کرد.

اصفهانی‌ها نیز این مسابقه را با ترکیب سهند الله وردیان، شایان شاهسوند، امیر غفور، امیر حسین فرهادی، علیرضا بهبودی (کاپیتان)، آرمین تشکری و محمدرضا موذن شروع کردند.

مسعود ذوقی و بهروز جعفری ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و قضاوت آن نیز برعهده علیرضا قریب و جواد مرآتی به عنوان داوران اول و دوم بود.

فولاد سیرجان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد تا تلاش دو تیم در ست شماری یک بر یک شود. در ست سوم این دیدار تیم میزبان ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا از نظر ست شماری دو بر یک پیش بیافتد.

مدافع عنوان قهرمانی در ست چهارم ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

شاگردان بهروز عطایی در ست پنجم ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر دو فاتح این دیدار نزدیک فولادی‌ها باشند.

این دیدار ۱۴۳ دقیقه طول کشید و دو هزار تماشاگر داشت.

شهداب یزد – استقلال گنبد

دومین دیدار هفته نخست لیگ برتر مردان در سالن اختصاصی شهداب در شهر یزد برگزار شد و تیم‎های شهداب یزد و استقلال گنبد به مصاف یکدیگر رفتند.

قضاوت این دیدار برعهده کیوان عابدزاده، سعید واعظی و مهدی نویدی نو به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک بود.

مهدی مهدوی سرمربی تیم شهداب در ابتدای این مسابقه از ترکیب عرشیا به نژاد، یونس قلیچ نیازی، سید محمد موسوی (کاپیتان)، یوسف کاظمی، ووک ایوانکویچ، شهروز همایون فرمنش و آرمان صالحی (لیبرو) استفاده کرد.

در تیم استقلال گنبد نیز هومن باقری (کاپیتان)، مهرداد بابایی، قاسم کارخانه، آرمین رنجبر، متین تکاور، وحید عابدنیا و موسی سخاوی (لیبرو) در ابتدای بازی به میدان رفتند.

ناظران این مسابقه نیز محمد ابراهیم زاده و احمد سرمست بودند که به مدت ۸۹ دقیقه طول کشید و ۷۰۰ تماشاگر داشت.

شهدابی ها در ست‌های اول و دوم مسابقه ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند تا یک گام تا پیروزی در این مسابقه فاصله داشته باشند.

تیم استقلال گنبد در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را به شهداب واگذار کرد تا نخستین شکست خود در این فصل را تجربه کند و نماینده یزد سه بر صفر فاتح میدان شود.



پاس گرگان – مس رفسنجان

تیم‌های پاس گرگان و مس رفسنجان در دیگر مسابقه این هفته لیگ برتر مردان در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به مصاف یکدیگر رفتند.

عیسی سنگدوینی در ابتدای این دیدار خانگی از ترکیب ترکیب موعود آقاپور (کاپیتان)، دانیال صادقی، کیاوش حیدری، علیرضا شبان، مصطفی نجفی، کمیل خجسته و مهدی ظفری استفاده کرد.

مرصاد آقاجانی (کاپیتان)، فاضل پژومان، علیرضا شاه علی، جاوید اسماعیل زاده، امیر ناوی، ناصر رحیمی، امیر سرلک و مهران فیض امام دوست ترکیب آغاز کننده تیم مس رفسنجان در این مسابقه بودند.

خلیل یگانه مجد، مهرداد شوشتری، مرتضی حسن علائی و حامد آقا براری به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

پاس گرگان در ست نخست ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۴ مغلوب شد تا تلاش دو تیم در ست شماری یک بر یک شود. در ست سوم نیز شاگردان عیسی سنگدوینی ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند.

تیم مس رفسنجان در ست چهارم ۲۵ بر ۱۵ میزبان خود را شکست دادند تا به عنوانی شگفتی ساز هفته اول معرفی شوند و مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

در ست پنجم تیم مس ۱۸ بر ۱۶ فاتح میدان شد تا در مجموع سه بر دو میزبان خود پاس گرگان را شکست دهد.

ناصر رحیمی پناه بازیکن شماره ۱۵ مس در ست سوم کارت زرد دریافت کرد و در ست پنجم مهدی ظفری بازیکن شماره ۶ پاس گرگان کارت زرد گرفته است.

چادرملو اردکان – مهرگان نور

چادر ملو اردکان نماینده کویر ایران در هفته نخست لیگ برتر مردان میزبان مهرگان نور تیمی از سرزمین شمالی کشور بود که از نظر بافت جغرافیای تفاوت زیادی با یکدیگر داشتند. دو تیم از نظر سطح فنی از مدعیانی محسوب می شوند که به راحتی به حریفان خود امتیاز نمی دهند.

تیم چادرملو اردکان این مسابقه را با ترکیب محمدامین حیدری، امین درغنه، امیرمحمد خورشیدی، امیر پژومان، آرمین قلیچ نیازی، محمدطاهر وادی و ایمان طالعی (لیبرو) آغاز کرد.

در آنسوی میدان نیز پوریا حسین پور، علی زارع، رضا رضایی، سهیل کمال آبادی، محراب ملکی، امین نجفی و امین رضوی (لیبرو) بازیکنان شروع کننده در تیم مهرگان نور بودند.

حسین پورکاشیان و شهباز صدری ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و قضاوت این دیدار نیز به عهده داود نافعی، قادر صادقی و امید فولادی‌وندا بود که به ترتیب به عنوان داور اول، دوم و ویدئوچک ایفای نقش کردند.

میزبان این دیدار در ست اول ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف شد اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را جبران کرد و یک بر یک برابر شدند.

رقابت دو تیم در ست سوم نیز بسیار نزدیک پیگیری شد و در نهایت مهرگان ۲۶ بر ۲۴ میزبان خود را شکست داد تا در یک قدمی برد قرار گیرد. در ست چهارم نیز نماینده نور ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک فاتح این مسابقه باشد.

این دیدار که یک هزار تماشاگر داشت به مدت ۱۴۰ دقیقه طول کشید و چهار کارت زرد و قرمز داشت.

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

در دیگر مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان شاگردان عبدالرضا علیزاه در تیم شهرداری ارومیه در خانه والیبال تهران میهمان صنعتگران امید بودند.

ترکیب ابتدایی دو تیم صنعتگران امید (طاها بهبودنیا، عمران کوکجلی، حمزه زرینی، رادین احمدی، پویا آریا خواه، محمدرضا مشهدی، سجادجلوداریان) و شهرداری ارومیه (پوریا فیاضی، سلیم چپرلی، محمد فلاح، ایلشن داوودی پور، محمد بربست، رمضان صحبتی و محمدرضا حضرت پور) بود.

ابراهیم عشق‌دوست و مسعود قاری ناظران فنی و داوری این دیدار بودند. همچنین محمدرضا کاویانی و سجاد خان بابازاده به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که به مدت ۸۴ دقیقه طول کشید.

صنعتگران در ست های اول و دوم با امتیاز مشابقه ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به میهمان خود واگذار کرد تا در این مسابقه خانگی با مشکل روبرو شود.

نتیجه ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۸ به سود نماینده ارومیه شد تا عنوان نخستین فاتح لیگ برتر والیبال سال ۱۴۰۴ به شهرداری ارومیه برسد. این مسابقه ۴۰۰ تماشاگر داشت.



طبیعت اسلامشهر – رازین پلیمر

تیم طبیعت اسلامشهر که سال گذشته با کسب رتبه پنجمی به کار خود پایان داد، امسال در هفته نخست میزبان تیم رازین پلیمر بود، تیمی که از دسته یک مردان به لیگ برتر صعود کرد و با اکثر بازیکنان سال گذشته خود در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

ابراهیم وادی سرمربی طبیعت در ابتدای این مسابقه از ترکیب افشین فتاح، علی یوسف پور، امید زارع، امیر کرمی، عرفان نوروزی، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور (لیبرو) استفاده کرد.

در تیم رازین پلیمر نیز محمدامین رحیمی، یونس رحیم زاده، علی ولی زاده، آرمان آتشین، رسول خریداری، محمدرضا آل جلیل و علیرضا آقا مجیدی (لیبرو) ترکیب شروع کننده بودند.

نظارت بر این مسابقه را عباس امانی شهرک و حمید راهجردیان به عنوان ناظران فنی و داوری برعهده داشتند.

مرتضی اکرمی، مجتبی نعمتی و مجتبی بیداریان نیز به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

شاگردان ابراهیم وادی در ست‌های اول و دوم ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا یک گام فاصله با برد داشته باشند اما رازین پلیمر در ست های سوم و چهارم با امتیاز ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

در ست پنجم تیم طبیعت ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید تا سه بر دو برنده نهایی این مسابقه باشد که ۵۰۰ تماشاگر داشت و وبه مدت ۱۵۵ دقیقه طول کشید.



پیکان تهران – سایپا تهران

شهرآورد سنتی خودروسازان تهرانی دیگر مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان بود که این جدال سنتی اهمیت بسیار زیادی برای دو تیم صنعتی و با سابقه والیبال ایران داشت.

قضاوت شهرآورد والیبال تهران در هفته نخست لیگ برتر مردان را ابراهیم فیروزی (داور اول)، میلاد عرب اسماعیلی (داور دوم) و هادی تیموری (داور ویدئوچک) برعهده داشتند.

پیکانی‌ها این مسابقه را با ترکیب سعید جواهری توانا، خوزه ماسو، میلوش، متین حسینی، مسعود غلامی، امیر ملاعباسی و مهران توانا آغاز کرد.

نارنجی پوشان سایپا نیز این مسابقه را با ترکیب احد رضایی، مهرداد شیبانی، امیر افشار، مجتبی قلی‌زاد، امیر خدا پرستی، میلاد مومنی و رضا اصلانی شروع کردند.

نادر انصاری و علی اصغر حاجی کاظمی نیز ناظران فنی و داوری این مسابقه مهم هفته بودند که ۲۰۰ تماشاگر داشت و به مدت ۹۰ دقیقه طول کشید.

پیکانی ها در ست های اول تا سوم با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷ فاتح میدان شدند و به نخستین برد خود در سال ۱۴۰۴ دست یافتند.

تیم پیکان در ست سوم این دیدار یک کارت تاخیر دریافت کرد.

نتایج کامل هفت بازی هفته نخست لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – فولاد مبارکه سپاهان ۲ (۲۵ بر ۲۳، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۹)

شهداب یزد ۳ – استقلال گنبد صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)

پاس گرگان ۲ – مس رفسنجان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۸، ۱۵ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۱۸)

چادر ملو اردکان یک – مهرگان نور ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۷ بر ۲۵)

صنعتگران امید صفر – شهرداری ارومیه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

طبیعت اسلامشهر ۳ – رازین پلیمر ۲ (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲، ۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)

پیکان تهران ۳ – سایپا تهران صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷)

هفته دوم لیگ برتر والیبال شنبه ۱ آذر برگزار می‌شود.