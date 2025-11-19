از هدررفت آب تا کمبود پزشک؛ روایت بسته شهروند خبرنگار از قزوین و بوئینزهرا
انعکاس مطالبات با روایت گری مردم در بسته شهروند خبرنگار بیست و هشتم آبان ماه استان قزوین ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در شهروند خبرنگار شبکه قزوین، مجموعهای از گزارشهای مردمی از مناطق مختلف استان قزوین و شهرستان بوئینزهرا، از هدررفت آب و مشکلات کشاورزی گرفته تا کمبود خدمات درمانی، بازتاب یافت.
مدیر شبکه بهداشت شهرستان آبیک نیز در پاسخ به گلایهها، از صدور اخطار برای اصلاح نواقص درمانگاه شبانهروزی و صدور مجوز احداث یک درمانگاه جدید خبر داد.
در منطقه پونک قزوین، شهروندی تصویری از هدررفت آب ارسال کرده و خواستار رسیدگی مسئولان شد.
در روستای شاهوران، مخزن ۵۰ هزار لیتری آب آشامیدنی تکمیل شد و شهروندان با ارسال تصاویر از دستاندرکاران ساخت آن قدردانی کردند.
در روستای عمقین، پاییز خشک و گرمای هوا موجب شد برخی درختان دوباره میوه دهند؛ از جمله نهال گلابی و درخت سیب.
در شهر بوئینزهرا، شهروندی از عملکرد درمانگاه شبانهروزی گلایه کرد و گفت این مرکز تنها در روزها فعال است.
محمدی، مدیر شبکه بهداشت شهرستان آبیک، در گفتوگو با خبر 20 شبکه قزوین تأکید کرد: درمانگاه شبانهروزی فعالیت دارد اما در برخی شیفتهای شب نواقص مشاهده شده و اخطار اصلاح صادر شده است.
وی افزود: بیمارستان امیرالمؤمنین بوئینزهرا به صورت ۲۴ ساعته خدمترسانی میکند، هرچند کمبود پزشک متخصص همچنان وجود دارد.
محمدی در پایان از صدور مجوز احداث یک درمانگاه شبانهروزی جدید در شهر زهرا خبر داد که به زودی آغاز به کار خواهد کرد.