به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور سردار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، تعداد ۴۹۰ سری سبد ورزشی در بین مدارس، محلات و روستا‌های شهرستان‌های خرمشهر، آبادان، شادگان، اروندکنار و اهواز توزیع شده است.

معاون مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نزسا در تشریح اهداف این اقدام گفت: هدف اصلی از توزیع این سبد‌های ورزشی، ترویج فرهنگ ورزش همگانی، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و تقویت نشاط اجتماعی در مناطق مختلف استان است.

سرهنگ پاسدار عباس حلاف افزود: قرارگاه منطقه‌ای کربلا در راستای رسالت محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم شریف خوزستان، ادامه‌دهنده اجرای چنین برنامه‌هایی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: این بسته‌های ورزشی شامل: پیراهن و شورت ورزشی، کفش ورزشی، توپ فوتبال، توپ بسکتبال، توپ والیبال، راکت و توپ تنیس روی میز و سوت و تور والیبال می‌باشدکه با حمایت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه صورت گرفته است.