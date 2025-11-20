دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان دبیرخانه مرکزی «بخش گروهی» سی‌امین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انتخاب شد.

زنجان میزبان دبیرخانه بخش گروهی سی‌امین جشنواره قرآن و عترت شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیرخانه مرکزی «بخش گروهی» سی‌امین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در زنجان مستقر شد.

این بخش که شامل سرود‌های دینی، تعزیه‌خوانی و هم‌خوانی است، یکی از نوآوری‌های مهم جشنواره امسال محسوب می‌شود که با هدف جذب حداکثری دانشجویان طراحی شده است.

این جشنواره که با نوآوری‌هایی نظیر اضافه شدن بخش گروهی و ورود فناوری‌های نوین طراحی شده، در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته مختلف از بهمن ماه آغاز می‌شود.

سی‌امین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تمرکز بر جامعیت و نوآوری، در حال آماده‌سازی برای برگزاری است.

ثبت‌نام دانشجویان برای شرکت در این جشنواره از آبان ماه آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.

مسابقات اصلی در بهمن ماه و ماه مبارک رمضان برگزار شده و اختتامیه نهایی جشنواره نیز در خرداد یا تیر سال آتی برنامه‌ریزی شده است.

سرفصل‌های مسابقات نیز با رویکردی کاربردی و متناسب با حوزه خانواده و نظام سلامت طراحی شده‌اند.