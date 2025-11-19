پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: ۴۸ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند دو هزار همت اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خاکی در شورای ورزش بیجار که با حضور رؤسای هیئتهای مختلف برگزار شد اظهار داشت: تا اتمام این طرحهای نیمهتمام هیچ پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد.
نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهای این شهرستان گفت: با تخصیص اعتبار مناسب عملیات احداث هتل ورزش شهرستان بیجار تسریع مییابد.
زندیان اضافه کرد: مناقصه پیست اسکی و سالن وصال مجموعه نسار هم به مرحله اجرا در آمد و در حال انجام است.