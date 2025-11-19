پخش زنده
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) تهران، با اشاره به همزمانی هفته بسیج امسال با رخداد جنگ ۱۲ روزه» در کشور گفت: این اتفاق بار دیگر نشان داد که تفکر و فرهنگ بسیجی قادر است بسیاری از مشکلات را حل کرده و تأثیرگذاری گستردهای در جامعه و کشور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان محمدولیزاده درباره ویژگیهای هفته بسیج امسال اظهار کرد: هفته بسیج امسال یک تفاوت مهم با سالهای گذشته دارد و آن هم مصادف شدن آن با اتفاقات اخیر و جنگ ۱۲ روزهای است که در کشور عزیزمان رخ داد.
وی با تأکید بر نقشآفرینی نیروهای بسیج در این رویداد افزود: در این جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر نقش بیبدیل بسیج را مشاهده کردیم؛ نقشی که نشان میدهد فرهنگ و تفکر بسیجی همچنان میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کرده و تأثیرگذاری بسیار زیادی در جامعه و کشور عزیزمان داشته باشد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) تهران همچنین بر ضرورت ترویج روحیه بسیجی در میان اقشار مختلف مردم تأکید کرد و گفت: استمرار این تفکر میتواند پشتوانهای بزرگ برای امنیت، پیشرفت و آرامش کشور باشد.