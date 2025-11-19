پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در این بازدید بر تعهد شرکت ملی فولاد به توسعه زیرساختها و حمایت از مجتمعهایی نظیر فولاد میانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن یونسیان از پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی فاز سه فولاد میانه خبر داد و گفت: کار انجام این پروژه با سرعت پیش می رود.
نماینده شهرستانهای میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی بر لزوم جبران عقب ماندگیهای این مجتمع به اهتمام جدی مسئولان فولاد در ایجاد و توسعه فازهای جدید فولادی ازجمله واحد تولید آهگ، تولید کلاف و احداث نیروگاه خورشیدی و تسریع در راه اندازی فاز ۳ و نیز ایجاد خط تولید فولاد آلیاژی SBQ و همچنین افزایش ظرفیت تولید در فازهای ۱ و۲ و صنایع پائین دستی تاکید کرد.
وی بر نقش راهبردی مجتمع فولاد میانه در اقتصاد منطقه و کشور تاکید و اظهار کرد: توسعه فازهای فولادی میانه نه تنها یک اولویت صنعتی، بلکه مهمترین راهکار برای پاسخگویی به مطالبه عمومی مردم شریف شهرستان میانه در زمینه اشتغالزایی محسوب میشود.
اسماعیلی افزود: به صورت جدی پیگیر تأمین منابع لازم برای تکمیل هر چه سریعتر این طرحها خواهیم بود که خوشبختانه بخشی از این تلاشها با ایجاد فرصتهای شغلی و برگزاری آزمون استخدامی اخیر با جذب ۶۱۰ نفر نیرو به ثمر نشسته است.