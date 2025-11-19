به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سوگواره «حدیث غربت» برای چهارمین سال پیاپی در یزد برگزار می‌شود و در آن، ۳۶ روحانی از استان‌های مختلف کشور وقایع کوچه‌های بنی‌هاشم، شام غریبان، مسجدالنبی، بیت‌الاحزان، شهادت، تشییع و تدفین حضرت فاطمه‌الزهرا (س) و همچنین قبرستان بقیع را به‌صورت ترکیبی از نمایش‌های آیینی، سخنرانی، مرثیه‌خوانی و مداحی روایت می‌کنند.

این برنامه معنوی و نمایشی، با هدف بازآفرینی لحظات غربت و مظلومیت اهل‌بیت (ع)، هر شب در کوچه ۳۶ بلوار دانشجو یزد برپا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا شب سوم آذرماه (شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)) از این سوگواره دیدن کنند.