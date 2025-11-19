پخش زنده
سوگواره «حدیث غربت» برای چهارمین سال پیاپی در یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سوگواره «حدیث غربت» برای چهارمین سال پیاپی در یزد برگزار میشود و در آن، ۳۶ روحانی از استانهای مختلف کشور وقایع کوچههای بنیهاشم، شام غریبان، مسجدالنبی، بیتالاحزان، شهادت، تشییع و تدفین حضرت فاطمهالزهرا (س) و همچنین قبرستان بقیع را بهصورت ترکیبی از نمایشهای آیینی، سخنرانی، مرثیهخوانی و مداحی روایت میکنند.
این برنامه معنوی و نمایشی، با هدف بازآفرینی لحظات غربت و مظلومیت اهلبیت (ع)، هر شب در کوچه ۳۶ بلوار دانشجو یزد برپا میشود و علاقهمندان میتوانند تا شب سوم آذرماه (شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)) از این سوگواره دیدن کنند.