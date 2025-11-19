پخش زنده
کارگاه شیوهنامه اجرایی تقویت و ساماندهی مداخلات تعیینکنندههای اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان در این کارگاه که با حضور مسئولان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی اهواز، کردستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، دزفول، آبادان، شوشتر و بهبهان برگزار شد، گفت: ما متولی سلامت هستیم، اما تأمینکننده اصلی آن نیستیم. حتی اگر تمام امکانات استان را در اختیار ما قرار دهند، تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد در سلامت مردم نقش داریم؛ ۷۵ درصد باقیمانده در دست تعیینکنندههای اجتماعی سلامت و همکاری بینبخشی است.
وی با اعلام دستاورد چشمگیر استان خوزستان در ۸ ماه اخیر، از تصویب و اجرای بیش از ۱۵۰ مصوبه بینبخشی خبر داد و افزود: ما توانستیم پلهای ارتباطی مؤثری با تمام دستگاههای اجرایی استان ایجاد کنیم؛ امروز هیچ مدیرکلی در خوزستان کمتر از یک رئیس مرکز بهداشت از موضوعات سلامت نمیداند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان چهار رکن اصلی حل مشکلات سلامت را «خردگرایی، همت، تعهد و جلب مشارکتهای مردمی» دانست و با انتقاد از کمرنگ شدن آموزش و توانمندسازی کارکنان در سالهای اخیر، خواستار احیای گسترده کارگاههای آموزشی و بازآموزی در سطح کشور شد.