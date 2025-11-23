پخش زنده
محمدرضا دودانگه از استان زنجان موفق به کسب مدال برنز رشته نقاشی خودرو در بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با برگزاری رویداد هفته جهانی کارآفرینی ۱۴۰۴ با شعار “با هم بسازیم؛ نسل نو کار نو”، نخبگان مهارتی پنج رشته باقیمانده از بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت مورد تجلیل قرار گرفتند.
این مراسم با حضور معاون رئیسجمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این مراسم، از مدالآوران رشتههای جواهرسازی، رباتیک تیمی دونفره، سازههای چوبی، فناوری طراحی صنعتی و نقاشی خودرو تقدیر به عمل آمد.