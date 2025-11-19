به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برای تیم ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به نشان طلا، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم به نشان نقره و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کردند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۴ اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. احمدی وفا در این دیدار مقابل نیهات ممدلی قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر عارف محمدی از قطر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آیتجان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار در یک دیدار تماشایی با نتیجه ۸ بر ۳ از سد حسرت جعفراف دارنده مدال برنز المپیک و مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان گذشت و اولین مدال طلای کاروان کشتی ایران در این مسابقات را بدست آورد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم امیر عبدی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر اولوی غنی زاده قهرمان جهان از آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر عبداله علی اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. عبدی در دیدار پایانی با نتیجه ۶ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر اسلام عباس اف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۶ از سد آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۶ بر صفر اسلام یولویف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به دومین مدال طلای کاروان کشتی دست یافت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. ساروی در دیدار فینال با نتیجه ۵ بر ۱ مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار می‌شود و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال بار دیگر به مصاف محمد عبدالطیف از مصر رفت و با نتیجه ۹ بر صفر و ضربه فنی از این حریف گذر کرد و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی نفرات برتر به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- علیشیر گانیف (ازبکستان) ۲- اکرم اوزتورک (ترکیه) ۳- علی احمدی وفا (ایران) و سجاد البیضان (عراق)

۶۷ کیلوگرم: ۱- سعید اسماعیلی (ایران) ۲- حسرت جعفراف (آذربایجان) ۳- رازاک بیشیکیف (قرقیزستان) و آیتجان خالماخانوف (ازبکستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- آکژول محموداف (قرقیزستان) ۲- امیر عبدی (ایران) ۳- شاهین بداغی (قطر) و عبداله علی اف (ازبکستان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- اسلام یولویف (قزاقستان) ۳- سید بشیر (الجزایر) و آسان ژانیشوف (قرقیزستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی ساروی (ایران) ۲- مراد احمدیف (آذربایجان) ۳- بیت اله کایشداگ (ترکیه) و رویابه فادی (الجزایر)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران) ۲- محمد عبدالطیف (مصر) ۳- فاتح بوزکورت (ترکیه)