به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به استقرار تحریک آمیز نیرو‌های نظامی آمریکا در دریای کارائیب و در نزدیکی سواحل ونزوئلا، دولت چین با صدور بیانیه‌ای قاطع، این اقدام را که مصداق دخالت نیرو‌های خارجی در امور داخلی یک کشور مستقل است، به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به نقل از رسانه‌های ونزوئلا، پکن با اعلام حمایت قاطع از ونزوئلا، از واشنگتن خواست به جای اقدامات تنش‌زا، در جهت صلح و ثبات در آمریکای لاتین گام بردارد.

دولت چین روز چهارشنبه در واکنشی صریح به تهدیدات ناشی از استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب، این اقدام را که نقض آشکار حاکمیت ونزوئلا محسوب می‌شود، قویاً محکوم کرد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک نشست خبری در پکن تصریح کرد: پکن قاطعانه از بیانیه سال ۲۰۱۴ جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) که این منطقه را "منطقه صلح" اعلام کرده است، حمایت می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین با تأکید بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل اظهار داشت: کشور ما با هرگونه اقدامی که منشور و اصول سازمان ملل متحد را نقض کرده و به حاکمیت و امنیت سایر کشور‌ها لطمه بزند، مخالف است.

این دیپلمات چینی با اشاره به بهانه‌های آمریکا برای این لشکرکشی نظامی، ابراز امیدواری کرد، واشنگتن همکاری‌های قضایی خود را در چارچوب‌های حقوقی دوجانبه و چندجانبه دنبال کند، نه از طریق اقدامات یکجانبه و قهری.

مائو نینگ در ادامه افزود: ما از آمریکا می‌خواهیم که تلاش‌های خود را برای ترویج صلح و ثبات در آمریکای لاتین و کارائیب افزایش دهد.

این موضع‌گیری قاطع چین در حالی صورت می‌گیرد که وزیر جنگ آمریکا، پیت هِگسِت، اخیراً از آغاز عملیاتی موسوم به نیزه جنوب به بهانه واهی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین خبر داده است.

دولت ونزوئلا این عملیات و استقرار نظامی گسترده آمریکا را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود و تلاشی برای زمینه‌سازی یک تغییر رژیم خشونت‌آمیز می‌داند.

گفتنی است، از ماه سپتامبر گذشته، نیرو‌های آمریکایی به بهانه مبارزه با مواد مخدر، به بیش از ۲۰ شناور در دریای کارائیب و اقیانوس آرام حمله کردند که در نتیجه این عملیات فراقانونی، بیش از ۸۰ نفر کشته شده‌اند.