به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران با ترکیب کیمیا یزدیان طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی در دیدار رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان برابر تیم مصر به میدان رفت. ملی‌پوشان ایران در این بازی با نتیجه ۲۱-۱۶ مقابل حریف نتیجه را واگذار کردند و دستشان از کسب نشان کوتاه ماند.