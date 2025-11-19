نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس، از سه طرح عمرانی آبی بیگلو بازدید و اعلام کرد که ۲۵ میلیارد تومان برای تکمیلِ کمربندیِ نمین، و ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح شهید شاهماری تأمین شده است.

علی نیکزاد همچنین گفت: پیگیر رفع مشکل ۲۰ ساله تعاونی فرهنگیان است.