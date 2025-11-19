پخش زنده
به مناسبت هفته قرآن و عترت یک دوره محفل انس با قرآن در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این محفل، برگزاری برنامههای قرآنی را موجب آشنایی بیشتر دانشجویان با مفاهیم الهی و اسلامی دانست و گفت: این محافل برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و در طول ترم برگزار میشود.
حجت السلام هاشمی ادامه داد: این محفل به نیابت از شهدای جنگ ۱۲ روزه و رشادتهای ایرانیان در این ایام با حضور قاریان کشوری برگزار شد.