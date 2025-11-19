نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس : دیوان عالی کشور با صدور رأی شعبه سوم، خروج شهر صنعتی البرز از وقفیت را تأیید کرد؛ موضوعی که مدت‌ها محل پیگیری و مطالبه مردم شهرستان البرز و شهر الوند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سالار ولایت مدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبر 20 شبکه قزوین؛ رأی خروج شهر صنعتی البرز از وقفیت را «احقاق حق مردم» دانست و آن را به شهروندان الوند تبریک گفت.

وی ضمن تقدیر از رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگستری استان قزوین و دادستان استان، تأکید کرد: تظلم‌خواهی مردم مورد رسیدگی قرار گرفت و حق آنان بازگردانده شد.

این نماینده مجلس افزود: این پرونده مدت‌ها در حال پیگیری بود و خوشبختانه با رأی عادلانه دیوان عالی کشور به نتیجه رسید.

او ابراز امیدواری کرد: در سایر پرونده‌های مرتبط با اوقاف نیز با پیگیری‌های مستمر و عدالت دستگاه قضایی، حقوق مردم استان قزوین بازگردانده شود.