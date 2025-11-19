پخش زنده
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران گفت: نگاه رنگی و ترس از فضای مجازی باعث شد تا بازیکنان تیم کشورمان از پنالتی زدن در دیدار مقابل ازبکستان فرار کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی فوتبال کشورمان در بازگشت تیم ملی از رقابتهای چندجانبه العین امارات و شکست مقابل ازبکستان در بازی پایانی، اظهار کرد: واقعا نمیخواستم صحبت کنم، اما یکی از دوستان گفت به خاطر مردم حرف بزن و من هم گفتم چشم. دو بازی خوب در العین انجام دادیم و تیم از لحاظ نظم و انضباط پیشرفت کرد. نزدیک سه چهار ماه دیگر آخرین فیفادی را داریم و باید خودمان را آماده جامجهانی کنیم.
وی در خصوص پنالتی نزدن بازیکنان در دیدار شب گذشته مقابل ازبکستان، گفت: تیم ملی برای مردم است، اما نگاه رنگی داشتن و ترس از فضای مجازی، بازیکنان را از پنالتی زدن دور کرده است. طارمی حرف خوبی زد، نباید از پنالتی زدن هراس داشته باشیم. یک بازیکن از تیمهای پرهوادار پنالتی نمیزند، چون اگر خراب کند در فضای مجازی اذیت میشود. دو تا بازی داشتیم و در آخرین تمرین قبل از بازیها پنالتی میزدیم. بچهها در پنالتی زدن عالی بودند و ما دروازهبانان نمیتوانستیم ضربات آنها را مهار کنیم.
بیرانوند در خصوص پنالتی نزدن مهدی طارمی، توضیح داد: مهدی همیشه پنالتی پنجم را میزند ولی او حرف خودش را زد و گفت سایر بچهها نیز پشت پنالتی قرار بگیرند تا ترس آنها بریزد. وقتی در این گونه رقابتها بخواهیم روی یک بازیکن حساس شویم که چرا پنالتی خراب شد، خوب نیست و نباید روی بچهها فشار بیاوریم.
وی در خصوص باخت مقابل ازبکستان، گفت: در بازی قبلی مقابل ازبکستان خیلی زود ۱۰ نفره شدیم و در بازی دیشب ازبکها فقط ۱۵ دقیقه ۱۰ نفره بودند. برخی رسانهها و افرادی که در فضای مجازی هستند دنبال این نباشند فقط تیم ملی ببازد تا فشار روحی روی تیم ایجاد کنند. همین باعث میشود استرس بازیکنان زیاد شده و حتی از پنالتی زدن فرار کنند.
بیرانوند در مورد انتقادپذیر نبودن کادرفنی و بازیکنان، بیان کرد: باید تمام تیمهای باشگاهی، هواداران، مردم و رسانهها به تیم ملی کمک کنند. تیم ملی برای کشور است نه باشگاهها که تا این حد روی بازیکنان فشار وارد کنیم. این بازیکنان مثل برادر هستند و وقتی به اردو میآیند دیگر بحث باشگاهی نیست. باید یکدست باشیم.
وی در خصوص افت تیم ملی و اینکه دیگر تیمهایی مثل ازبکستان از ایران هراس ندارند و کابوسی برای تیم ملی شدهاند، اظهار کرد: ازبکستان مقابل مصر عالی بود، اما مقابل ما چکار کرد؟ من از حضور در این رقابتها راضی بودم و بازی ما مقابل ازبکستان یکی از بهترین بازیهای چندسال اخیر تیم ملی بود! هر تیمی ضعف دارد و ما نیز نقاط ضعف و قدرت داریم.