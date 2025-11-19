مدیرکل دفتر فرآوری و کانه‌آرایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: فرآوری مواد معدنی، گامی حیاتی در ارزش‌افزوده تولید محصولات معدنی است که باید همگام با اکتشاف پیش رود و در سیاست‌های کلان کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدخانی در نخستین نشست تخصصی بررسی چالش‌های فرآوری مواد معدنی در استان فارس افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور به ‌عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه دارد در حوزه فرآوری مواد معدنی که بیشترین ارزش افزوده را در زنجیره معدن ایجاد می‌کند، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران را در جهت‌گیری صحیح سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه و شکوفایی این صنعت یاری دهد.

وی همچنین بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور در حوزه ذخایر مس و ضرورت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع پایین‌دستی این فلز تأکید کرد و گفت: انجام مطالعات فرآوری به‌صورت همزمان با مطالعات اکتشافی ضروری است و در این مطالعات باید عناصر همراه ذخایر و امکان استحصال آن‌ها به‌طور دقیق شناسایی شود.

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور افزود: اداره کل جنوب موظف و مکلف به هم افزائی و همکاری در زمنیه اکتشافات و فرآوری معدنی با معادن و مجتمع های معدنی جنوب کشور است.

در ابتدای این نشست مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور با معرفی رویکردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار داشت: شناسائی دارائی های معدنی کشور به کمک فن‌آوریهای نو و استفاده از هوش مصنوعی در انجام اکتشافات معدنی از رویکردهای اصلی سازمان است که در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور هم ما موظف و مکلف شدیم که در کنار متخصصان معدنی، معادن و مجتمع های معدنی و همراه و همگام با آنها برای پیشرفت و پیشبرد اهداف دولت و مردم عزیز ایران تلاش کنیم.

علی نیک عهد گفت: قدردان دولت چهاردهم هستیم که محور کار را بحث کارشناسی و استفاده از ظرفیت متخصصین و دانشگاه‌ها قرار داده است و با تلاش در جهت هم افزائی و تلاش برای افزایش تبادلات علمی و تجربی، در این زمینه از طرحها، نظرات و نوآوری‌های فرآوری معدنی و پیگیری آن در استان و مرکز استقبال میکنیم.