به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام لشکری با اشاره به اینکه در این ایام پنج وقف در حوزه‌های مختلف مذهبی و امور خیر به ثبت رسیده است گفت: ارزش این وقف‌ها بیش از ۱۷ میلیارد تومان است.

وی افزود: وقف یک باب مغازه تجاری از سوی حاج محمدعلی خالقی با نیت برگزاری عزاداری ایام فاطمیه، شش ساعت آب از قنات روستای عباس‌آباد دشت به همراه یک قطعه زمین مشجر به تعداد ۲۶۰ اصله درخت زرشک از سوی حاج علی فاضلی عباس آباد، چهل دقیقه آب از چاه عمیق تنگل عباس‌آباد دشت به همراه یک قطعه زمین مشجر به تعداد ۶۹ درخت زرشک از سوی حاج علی فاضلی عباس آباد، دو ساعت آب از چاه عمیق شماره یک عباس‌آباد دشت همراه یک قطعه زمین مشجر با ۲۸۰ اصله درخت زرشک از سوی مصطفی فاضلی و کلثوم شیری، چهار ساعت آب از چاه عمیق همراه با ۳۸۰ اصله درخت زرشک از سوی حاج علی فاضلی عباس آباد با نیت امورات خیر از جمله این وقف‌ها در این شهرستان است.