وزیران خارجه انگلیس و آلمان، در نشست خبری مشترک در برلین، علیه سیاست‌های مسکو سخن گفتند و به رئیس جمهور روسیه هشدار دادند.

خط و نشان کشیدن وزیران خارجه آلمان و انگلیس برای روسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس در نشست مشترک خبری با همتای آلمانی اش که به صورت زنده در برخی از شبکه‌های تلویزیونی انگلیس از جمله اسکای نیوز پخش شد گفت: روسیه در جنگ اوکراین "در اهداف نظامی خود شکست خورده" و به همین علت مدام در پی تشدید "مداوم" این جنگ است.

وی افزود:"ما می‌بینیم که پوتین چه می‌کند و می‌فهمیم، و ما در واکنش خود هوشیار و مصمم خواهیم بود".

وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد، اقدام پوتین در اعزام کشتی جاسوسی به آب‌های اطراف انگلیس، ما را از حمایت از اوکراین منصرف نخواهد کرد.

کوپر گفت:" من فکر می‌کنم پوتین بار‌ها اوکراین و نیز تعهد و عزم دوستان اوکراین را دست کم گرفته است. "

وی با اشاره به آنچه که اعزام کشتی‌های جاسوسی روسیه به آب‌های نزدیک انگلیس و تاباندن اشعه لیزر به سوی خلبانان نیروی هوایی انگلیس، افزود: این اقدام روسیه عمیقاً خطرناک است".

اسکای نیوز هم گفت: ایوت کوپر، وزیر امورخارجه انگلیس همچنین درباره کمک دولت آلمان، در پیشگیری از رسیدن قایق‌های پناهجویان به انگلیس، با همتای آلمانی اش گفت‌و‌گو کرد.

دو وزیر تایید کردند، آلمان قانون خود را - تا پایان سال - تغییر خواهد داد تا اجازه دهد دو کشور بتوانند برای توقف گذرگاه‌های قایق‌های کوچک در کانال مانش همکاری کنند.

ایوت کوپر گفت: این تغییر به این معنی است که "پلیس ما به طور مشترک می‌تواند باند‌های جنایتکاری را که قایق‌های کوچکی را در انبار‌های آلمان ذخیره می‌کنند و از مرز‌های ما در سراسر اروپا و انگلیس سوءاستفاده می‌کردند، تعقیب کند".

به گزارش اسکای نیوز، تغییر قانون در آلمان، تسهیل عبور مهاجران از کانال مانش را غیرقانونی می‌کند