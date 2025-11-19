پخش زنده
فرماندار هشترود گفت: امکانات مراکز درمانی و بیمارستانی این شهرستان پاسخگوی نیاز بیماران نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی افزود: حوزه بهداشت و درمان این شهرستان، بیمارستان امام حسین علیه السلام و درمانگاه امام رضا علیه السلام با کمبود قابل توجه پزشک و پرستار در بخش اورژانس مواجه است.
حسنی گفت: برخی دستگاههای تشخیصی از جمله کولونوسکوپی، آندوسکوپی و فیگو چشم در بیمارستان وجود دارد، اما پزشک متخصصی برای استفاده از آنها نیست.
فرماندار گفت: در شهرستان هشترود به علت وجود محورهای مواصلاتی متعدد و حجم بالای تردد خودرو در این محورها از جمله اتوبان پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله و آزاد راه هشترود _ مراغه و همچنین افزایش قابل توجه جمعیت شهرستان مخصوصا در برخی فصول باید بیمارستان جدید احداث شود.
وی احداث درمان بستر در شهر نظرکهریزی را برای در مان بیماران منطقه و حوادث جادهای ضروری دانست و گفت: در صورت بروز حادثه در این بخش بیماران برای مداوای جزئی هم به هشترود و شهرهای همجوار اعزام میشوند.