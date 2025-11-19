به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلسه هم‌اندیشی، برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری جشن گلریزان به ریاست امیرحسین آذرمنش، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سالن جلسات آیت‌الله شاهرودی دادگستری استان تشکیل شد.

در این نشست، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به اهمیت برگزاری جشن گلریزان پرداخت و گفت: این جشن فرصتی است تا با همدلی و هم‌افزایی، به کمک نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بشتابیم.

وی اضافه کرد: هدف ما جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای حمایت از این قشر است که در شرایط سخت اقتصادی به شدت نیازمند یاری هستند.

آذرمنش همچنین به نقش مثبت این گونه جشن‌ها در ارتقاء فرهنگ نوع‌دوستی و همیاری میان مردم اشاره کرد و افزود: برگزاری جشن گلریزان نه تنها به تأمین نیاز‌های مالی نیازمندان کمک می‌کند، بلکه روحیه همکاری و همیاری را در جامعه تقویت می‌نماید.

وی در ادامه به برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای جشن گلریزان اشاره کرد و از اعضای ستاد خواست تا با همکاری و هماهنگی، زمینه‌سازی لازم برای برگزاری هرچه بهتر این جشن را فراهم کنند.

آذرمنش بر اهمیت برگزاری جشن گلریزان به‌عنوان اقدامی فرهنگی و اجتماعی در حمایت از نیازمندان تأکید کرد و خواستار همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط برای اجرای هرچه بهتر این مراسم شد.

همچنین اعضای ستاد برگزاری جشن گلریزان به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود در زمینه نحوه برگزاری، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عمومی پرداختند.