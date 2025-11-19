ورزشکار چهارمحال و بختیاری به نهمین مرحله اردوی آمادگی جوانان مچ اندازی اعزام شد.

اعزام ورزشکار چهارمحال و بختیاری به اردوی آمادگی جوانان مچ اندازی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این اردو برای اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان (امارات۲۰۲۵) برگزار می‌شود.

نهمین مرحله اردوی آمادگی جوانان مچ اندازی (آقایان) جانباز و توان یاب ایران جهت اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان (امارات۲۰۲۵)، ۷تا ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

تاریخ اعزام به مسابقات ۱۶ آذر تا۲۳ آذر است.

محمد کریمی ورزشکار استانمان در این دوره از مسابقات حضور دارند