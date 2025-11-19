پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان نور از دستگیری اراذل و اوباشی خبر داد که با سلاح سرد سه شهروند را مصدوم کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ سعید مهدوی گفت: این افراد در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر شرارت و قدرتنمایی با سلاح سرد دستگیر شدند.
وی با اشاره به جزئیات عملیات افزود: ماموران با تشکیل تیم عملیاتی و انجام اقدامات فنی، مخفیگاه این اراذل و اوباش را در شهرستان همجوار شناسایی و آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نور تأکید کرد: متهمان دستگیر شده از اراذل و اوباش سابقهدار هستند و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
سرهنگ مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل، به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجارشکنان را نخواهد داد.